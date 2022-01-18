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Спортсмены, которые переболели коронавирусом, могут выступить на Олимпиаде в Пекине

18 января 2022 20:47
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У олимпийцев, которые переболели коронавирусом, скорее всего появится возможность выступить на главных Играх четырехлетия в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Международный олимпийский комитет работает над изменениями противоэпидемиологических правил.  

Спортсмены, которые переболели коронавирусом, могут выступить на Олимпиаде в Пекине-1

Сейчас переболевшие коронавирусом спортсмены должны пройти дополнительное тестирование, если заболевание было перенесено за 30 дней до отправления в Пекин. Согласно действующему регламенту, два отрицательных ПЦР-теста необходимо сдать не менее чем за восемь рабочих дней до планируемой даты отъезда в Китай. На данный момент обсуждается возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры. Это позволит увеличить число участников соревнований. Каждая ситуация будет рассмотрена индивидуально.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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