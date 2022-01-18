«Золото в копилке». Белоруска Светлана Сахоненко стала чемпионкой мира по лыжным гонкам среди слабовидящих

Новости Беларуси. В Лиллехаммере продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди инвалидов. 18 января белорусы вновь пополнили медальную копилку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото взяла Светлана Сахоненко в лыжных гонках на 15 километров среди слабовидящих спортсменов. Наша Валентина Шац замкнула тройку сильнейших в своем классе.

Светлана Сахоненко, чемпионка мира по лыжным гонкам:

Наконец-то завершилась вторая гонка, длинная, самая тяжелая. Но мы очень довольны результатом. Поработали – и заслуженное золото в копилке нашей команды. Мы все очень рады.