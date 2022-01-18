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Минское «Динамо» сделало заявление по поводу возможного возобновления регулярного чемпионата КХЛ

18 января 2022 20:49
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу возможного возобновления или невозобновления регулярного чемпионата КХЛ. В данный момент лига обсуждает различные варианты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минское «Динамо» сделало заявление по поводу возможного возобновления регулярного чемпионата КХЛ-1

Одна из идей – провести «плей-ин». Это турнир между 7–10-й командами. На кону – две путевки в плей-офф. «Зубры» не считают предлагаемый вариант оптимальным для себя и рассчитывают, что руководство рассмотрит иные возможности возобновления сезона. До конца регулярки «динамовцам» осталось сыграть восемь домашних поединков, к которым клуб может подойти в оптимальном составе и постараться набрать максимум очков, тем самым подняться выше в турнирной таблице. На данный момент мы восьмые, следовательно, в первом раунде плей-офф попадаем на звездный питерский СКА.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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