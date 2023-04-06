«Мои 10-классники – самые лучшие дети». Побывали на соревнованиях по плаванию в Марьиной Горке и пообщались с участниками

Как готовят юных пловцов к соревнованиям и чем полезно плавание для здоровья? Расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ, где в ближайшее время откроют физкультурно-оздоровительные комплексы.

Большое внимание сейчас уделяется развитию плавания в общеобразовательных школах и трудовых коллективах. Так, недавно в пяти городах Минской области прошли соревнования среди учащихся 7-11 классов. Только в Марьиной Горке приняли участие почти 200 ребят из 19 районов. Пловцам необходимо было преодолеть дистанцию в 25 метров вольным стилем.

На дорожках бассейна лучшие команды юных пловцов-любителей. Здесь те, кто успешно прошел отборочные районные туры. В каждой команде 10 ребят: пять юношей и столько же девушек. Пловцов поддерживают учителя.

Любовь Ткачук, учитель физической культуры Средней школы № 3 Марьиной Горки:

Мои 10-классники – самые лучшие дети, особенно мальчишки. По пятницам и субботам плаваем. Не то что мы тренируемся, мы усердно готовимся к соревнованиям.

Владислав Коваленко, ученик Средней школы № 3 Марьиной Горки:

Прошел на областную олимпиаду по физической культуре. Кроме уроков физкультуры тоже иногда хожу в бассейн. Мне нравится плавать.

Татьяна Рощина, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского района:

Интерес к плаванию стал возрастать и у учащихся, и у простого населения. Ежедневно у нас проходят занятия по плаванию в рамках учебного предмета «Физическая культура и здоровье».



На старте представительницы прекрасного пола. Это команда Молодечненского района. Самой быстрой оказалась Полина Лепето.

Полина Лепето, учащаяся Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К. Огинского:

Я занималась плаванием, поэтому мне это привычно. А то, что первая – просто годы тренировок. У меня есть опыт в плавании, я занималась в Ледовом дворце Молодечно. Плаваю я уже 10 лет. Далее свои навыки плавать показывали мальчики. Многие занимаются этим видом спорта не первый год.

Евдоким Гарипов, ученик средней школы № 18 Борисова:

Я занимаюсь плаванием четыре года. Стараюсь добиться лучшего, чтобы в будущем стать еще сильнее и лучше.

Наталья Павловец, учитель физической культуры средней школы № 11 Борисова:

Ребята нашего города имеют возможность посещать бассейн не только самостоятельно, но и в спортивных секциях. Имеются спортивные классы по плаванию. Все это дает возможность научиться плавать, укреплять и сохранять здоровье. По результатам соревнований первое место – за участницей из Слуцкого района Марией Тарасевич. А вот благодаря Владимиру Семичеву кубок уехал в Минский район.