«Мои 10-классники – самые лучшие дети». Побывали на соревнованиях по плаванию в Марьиной Горке и пообщались с участниками

Как готовят юных пловцов к соревнованиям и чем полезно плавание для здоровья? Расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ, где в ближайшее время откроют физкультурно-оздоровительные комплексы.
Как готовят юных пловцов к соревнованиям и чем полезно плавание для здоровья? Расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ, где в ближайшее время откроют физкультурно-оздоровительные комплексы.
Большое внимание сейчас уделяется развитию плавания в общеобразовательных школах и трудовых коллективах. Так, недавно в пяти городах Минской области прошли соревнования среди учащихся 7-11 классов. Только в Марьиной Горке приняли участие почти 200 ребят из 19 районов.
Пловцам необходимо было преодолеть дистанцию в 25 метров вольным стилем.
На дорожках бассейна лучшие команды юных пловцов-любителей. Здесь те, кто успешно прошел отборочные районные туры. В каждой команде 10 ребят: пять юношей и столько же девушек. Пловцов поддерживают учителя.
Любовь Ткачук, учитель физической культуры Средней школы № 3 Марьиной Горки:
Мои 10-классники – самые лучшие дети, особенно мальчишки. По пятницам и субботам плаваем. Не то что мы тренируемся, мы усердно готовимся к соревнованиям.
Владислав Коваленко, ученик Средней школы № 3 Марьиной Горки:
Прошел на областную олимпиаду по физической культуре. Кроме уроков физкультуры тоже иногда хожу в бассейн. Мне нравится плавать.
Татьяна Рощина, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского района:
Интерес к плаванию стал возрастать и у учащихся, и у простого населения. Ежедневно у нас проходят занятия по плаванию в рамках учебного предмета «Физическая культура и здоровье».
На старте представительницы прекрасного пола. Это команда Молодечненского района. Самой быстрой оказалась Полина Лепето.
Полина Лепето, учащаяся Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К. Огинского:
Я занималась плаванием, поэтому мне это привычно. А то, что первая – просто годы тренировок. У меня есть опыт в плавании, я занималась в Ледовом дворце Молодечно. Плаваю я уже 10 лет.
Далее свои навыки плавать показывали мальчики. Многие занимаются этим видом спорта не первый год.
Евдоким Гарипов, ученик средней школы № 18 Борисова:
Я занимаюсь плаванием четыре года. Стараюсь добиться лучшего, чтобы в будущем стать еще сильнее и лучше.
Наталья Павловец, учитель физической культуры средней школы № 11 Борисова:
Ребята нашего города имеют возможность посещать бассейн не только самостоятельно, но и в спортивных секциях. Имеются спортивные классы по плаванию. Все это дает возможность научиться плавать, укреплять и сохранять здоровье.
По результатам соревнований первое место – за участницей из Слуцкого района Марией Тарасевич. А вот благодаря Владимиру Семичеву кубок уехал в Минский район.
Ирина Астахова, заведующая сектором спорта и туризма управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского района:
Данное соревнование проводится у нас в первый раз. Правила для всех одинаковые. Есть дети, которые очень хорошо плывут.
Областные соревнования по плаванию уже прошли в нескольких городах региона. Формат состязаний в том, что соревнуются не профессионалы. Задача – привить у каждого школьника любовь к спорту и научить безопасному поведению на воде.
Всего же в области более 2 000 спортивных объектов. Но это не отменяет строительства новых стадионов, бассейнов и физкультурных центров. В ближайшее время заработают еще три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса: в Фаниполе, Узде и Дзержинске. Ведь это своеобразная инвестиция в здоровье нашей нации.
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