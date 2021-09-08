Прямой эфир

«Мне кажется, я не заслужила». Кому достался приз зрительских симпатий международного турнира по самбо

08 сентября 2021 20:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 медалей различного достоинства. Таков итог выступления наших борцов на Международном турнире по самбо категории «А» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мне кажется, я не заслужила». Кому достался приз зрительских симпатий международного турнира по самбо-1

В заключительный день наша копилка потяжелела на 8 наград. На высшую ступень пьедестала поднялись Карина Шут и Сергей Копылов.

«Мне кажется, я не заслужила». Кому достался приз зрительских симпатий международного турнира по самбо-4

Помимо традиционного чествования призеров были вручены и специальные призы, учрежденные Президентским спортивным клубом. «За волю к победе» была отмечена белоруска Татьяна Мацко. Приз зрительских симпатий от НОК отправился в личную коллекцию чемпионки II Европейских игр Веры Гореликовой.

«Мне кажется, я не заслужила». Кому достался приз зрительских симпатий международного турнира по самбо-7

Карина Шут, чемпионка турнира:
Я очень рада, что принесла стране эту награду. Эта соперница довольно-таки агрессивная в борьбе и ей нужно отвечать соответствующе. У меня не все получилось, что могло на этом турнире, но будем работать дальше.

«Мне кажется, я не заслужила». Кому достался приз зрительских симпатий международного турнира по самбо-10

Вера Гореликова, серебряный призер турнира:
Не знаю, за что мне такой приз, мне кажется, я не заслужила. Но мне очень приятно, просто неожиданно. Когда принес эту коробку, я не понимала, почему мне. К тому, чтобы трудиться, дальше продолжать стремиться к победе.

# Спортивные соревнования # Александр Лукашенко # Татьяна Мацко # Карина Шут # Сергей Копылов # Вера Гореликова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские тайбоксёры завоевали 9 медалей на Играх СНГ
08 сентября 2021 20:46

Белорусские тайбоксёры завоевали 9 медалей на Играх СНГ

Хоккей. «Металлург» прервал серию побед «Химика» в чемпионате Беларуси
08 сентября 2021 20:41

Хоккей. «Металлург» прервал серию побед «Химика» в чемпионате Беларуси

Волейбол. Сборная Беларуси одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы
08 сентября 2021 20:39

Волейбол. Сборная Беларуси одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы