«Мне кажется, я не заслужила». Кому достался приз зрительских симпатий международного турнира по самбо

Новости Беларуси. 25 медалей различного достоинства. Таков итог выступления наших борцов на Международном турнире по самбо категории «А» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 25 медалей различного достоинства. Таков итог выступления наших борцов на Международном турнире по самбо категории «А» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заключительный день наша копилка потяжелела на 8 наград. На высшую ступень пьедестала поднялись Карина Шут и Сергей Копылов.
Помимо традиционного чествования призеров были вручены и специальные призы, учрежденные Президентским спортивным клубом. «За волю к победе» была отмечена белоруска Татьяна Мацко. Приз зрительских симпатий от НОК отправился в личную коллекцию чемпионки II Европейских игр Веры Гореликовой.
Карина Шут, чемпионка турнира:
Я очень рада, что принесла стране эту награду. Эта соперница довольно-таки агрессивная в борьбе и ей нужно отвечать соответствующе. У меня не все получилось, что могло на этом турнире, но будем работать дальше.
Вера Гореликова, серебряный призер турнира:
Не знаю, за что мне такой приз, мне кажется, я не заслужила. Но мне очень приятно, просто неожиданно. Когда принес эту коробку, я не понимала, почему мне. К тому, чтобы трудиться, дальше продолжать стремиться к победе.