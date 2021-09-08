Белорусские тайбоксёры завоевали 9 медалей на Играх СНГ

Новости Беларуси. Очередной соревновательный день I Игр стран СНГ не оставил нашу копилку пустой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Особенно усердствовали представители муай-тай.
Новости Беларуси. Очередной соревновательный день I Игр стран СНГ не оставил нашу копилку пустой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Особенно усердствовали представители муай-тай.
Бойцы принесли 9 медалей. Девушки взяли золото и два серебра. В весе до 51 килограмма победу одержала Альбина Посох. Вторыми в своих категориях стали Ксения Николаева и Карина Чаплинская, которая из-за травмы не смогла завершить бой.
В состязаниях мужчин у нас два первых места и четыре вторых. Не знали равных Евгений Федоренчик и Федор Колтун. По серебру взяли Никита Мирончик, Михаил Якимович, Даниил Ермоленко и Евгений Макей. Белорусские атлеты на данный момент занимают пятое место в медальном зачете.