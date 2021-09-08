Волейбол. Сборная Беларуси одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы. Дружина Виктора Бекши была сильнее команды Черногории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Южане мало что смогли противопоставить атакующему порыву белорусов. По-настоящему равная борьба была только на старте противостояния – 25:23. В дальнейшем преимущество белорусов было заметно невооруженным глазом – 25:21 и 25:12.