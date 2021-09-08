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Волейбол. Сборная Беларуси одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы

08 сентября 2021 20:39
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы. Дружина Виктора Бекши была сильнее команды Черногории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Сборная Беларуси одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы-1

Южане мало что смогли противопоставить атакующему порыву белорусов. По-настоящему равная борьба была только на старте противостояния – 25:23. В дальнейшем преимущество белорусов было заметно невооруженным глазом – 25:21 и 25:12.

Волейбол. Сборная Беларуси одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы-4

Таким образом, на данный момент в статистике нашей национальной команды две виктории и столько же поражений. Впереди заключительный матч с болгарами.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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