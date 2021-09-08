Хоккей. «Металлург» прервал серию побед «Химика» в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наиболее интересная игра – «Металлург» и «Химик». И в первую очередь именно действиями новополоцкого клуба. Ведь до свидания со «сталеварами» он не знал поражений, имея в активе три виктории из трех возможных. Впрочем, и «Металлург» вовсе не подарок – две стартовые победы это лучшее тому подтверждение.
Полная цифровая картина тура ниже.
Следующий игровой день – 9 сентября.