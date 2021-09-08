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Хоккей. «Металлург» прервал серию побед «Химика» в чемпионате Беларуси

08 сентября 2021 20:41
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Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Металлург» прервал серию побед «Химика» в чемпионате Беларуси-1

Наиболее интересная игра – «Металлург» и «Химик». И в первую очередь именно действиями новополоцкого клуба. Ведь до свидания со «сталеварами» он не знал поражений, имея в активе три виктории из трех возможных. Впрочем, и «Металлург» вовсе не подарок – две стартовые победы это лучшее тому подтверждение.

Полная цифровая картина тура ниже.

Хоккей. «Металлург» прервал серию побед «Химика» в чемпионате Беларуси-4

Следующий игровой день – 9 сентября.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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