Хоккей. «Металлург» прервал серию побед «Химика» в чемпионате Беларуси

Наиболее интересная игра – «Металлург» и «Химик». И в первую очередь именно действиями новополоцкого клуба. Ведь до свидания со «сталеварами» он не знал поражений, имея в активе три виктории из трех возможных. Впрочем, и «Металлург» вовсе не подарок – две стартовые победы это лучшее тому подтверждение.

Полная цифровая картина тура ниже.