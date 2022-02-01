Минус 20°C и высшая точка в 1712 метров. Показываем, в каких условиях будут выступать на ОИ белорусские биатлонисты

Новости Беларуси. Свои тренировки на олимпийской трассе продолжают наши биатлонисты. Они первыми стали обживаться в Олимпийской деревне и апробировали пекинскую дистанцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Без трудностей не обошлось. Медальные баталии будут проходить в Национальном биатлонном центре.

Как показали тренировки, атлетам предстоит бороться не только с соперниками, но и с суровыми погодными условиями. Температура воздуха достигает отметки в -20 °C, но из-за сильного ветра ощущается как -30 °C.

Также есть проблемы и с местоположением. Это трасса является самой высокогорной за последние несколько десятилетий, на которой приходилось соревноваться биатлонистам. Высшая точка – 1 712 метров. Снег искусственный, что добавляет работы сервисменам.