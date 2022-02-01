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Минус 20°C и высшая точка в 1712 метров. Показываем, в каких условиях будут выступать на ОИ белорусские биатлонисты

01 февраля 2022 20:44
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Новости Беларуси. Свои тренировки на олимпийской трассе продолжают наши биатлонисты. Они первыми стали обживаться в Олимпийской деревне и апробировали пекинскую дистанцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минус 20°C и высшая точка в 1712 метров. Показываем, в каких условиях будут выступать на ОИ белорусские биатлонисты-1

Минус 20°C и высшая точка в 1712 метров. Показываем, в каких условиях будут выступать на ОИ белорусские биатлонисты-3

Без трудностей не обошлось. Медальные баталии будут проходить в Национальном биатлонном центре.  

Минус 20°C и высшая точка в 1712 метров. Показываем, в каких условиях будут выступать на ОИ белорусские биатлонисты-6

Минус 20°C и высшая точка в 1712 метров. Показываем, в каких условиях будут выступать на ОИ белорусские биатлонисты-8

Как показали тренировки, атлетам предстоит бороться не только с соперниками, но и с суровыми погодными условиями. Температура воздуха достигает отметки в -20 °C, но из-за сильного ветра ощущается как -30 °C.

Минус 20°C и высшая точка в 1712 метров. Показываем, в каких условиях будут выступать на ОИ белорусские биатлонисты-11

Также есть проблемы и с местоположением. Это трасса является самой высокогорной за последние несколько десятилетий, на которой приходилось соревноваться биатлонистам. Высшая точка – 1 712 метров. Снег искусственный, что добавляет работы сервисменам.

Минус 20°C и высшая точка в 1712 метров. Показываем, в каких условиях будут выступать на ОИ белорусские биатлонисты-14

Но есть и интересная особенность. Часть горной трассы проходит прямо над мишенями. Для защиты установлено пуленепробиваемое стекло. При этом в вечернее время можно увидеть огни Великой Китайской стены.  

# Зимняя Олимпиада # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Елена Кручинкина # Фотофакт

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