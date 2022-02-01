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«Верю в нашу команду и в каждого из вас». Президент направил напутствие белорусским олимпийцам

01 февраля 2022 19:12
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание членам белорусской делегации на зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пожелал спортсменам успехов и призвал приложить максимум усилий.

«Верю в нашу команду и в каждого из вас». Президент направил напутствие белорусским олимпийцам-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мечта каждого спортсмена и тренера – пьедестал Олимпийских игр, но вершина покоряется только тем, кто упорно трудится и твердо верит в себя. Надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать. Умеют бороться красиво, честно и достойно, уважая соперников и с гордостью прославляя Родину. Верю в нашу команду и в каждого из вас. Помните, вся страна болеет за олимпийцев и ждет спортивных подвигов во имя Беларуси.

# Зимняя Олимпиада # Александр Лукашенко # Фотофакт

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