«Верю в нашу команду и в каждого из вас». Президент направил напутствие белорусским олимпийцам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мечта каждого спортсмена и тренера – пьедестал Олимпийских игр, но вершина покоряется только тем, кто упорно трудится и твердо верит в себя. Надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать. Умеют бороться красиво, честно и достойно, уважая соперников и с гордостью прославляя Родину. Верю в нашу команду и в каждого из вас. Помните, вся страна болеет за олимпийцев и ждет спортивных подвигов во имя Беларуси.