Прямой эфир

Плюс 24 положительных теста. В предолимпийском Пекине зафиксировано около 200 случаев заражения коронавирусом

01 февраля 2022 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Еще плюс 24. В предолимпийском Пекине продолжают выявлять случаи коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Плюс 24 положительных теста. В предолимпийском Пекине зафиксировано около 200 случаев заражения коронавирусом -1

За минувшие сутки положительные тесты сдали 24 человека. Причем 16 из них – это спортсмены и другие члены сборных. 11 инфицированных были найдены в аэропорту, а 5 – уже в самом пузыре.  

Плюс 24 положительных теста. В предолимпийском Пекине зафиксировано около 200 случаев заражения коронавирусом -4

Таким образом, общее количество зафиксированных случаев коронавируса начиная с 23 января составляет 200. Официально игры начнутся 4 февраля. Но первый турнир стартует двумя днями ранее.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МОК пока не определился со зрителями Олимпиады в Пекине
01 февраля 2022 15:35

МОК пока не определился со зрителями Олимпиады в Пекине

Егор Шарангович провёл матч чемпионата НХЛ, «Нью-Джерси» уступил «Торонто»
01 февраля 2022 15:23

Егор Шарангович провёл матч чемпионата НХЛ, «Нью-Джерси» уступил «Торонто»

Егор Герасимов выбыл из теннисного турнира ATP-250 в Индии
01 февраля 2022 15:18

Егор Герасимов выбыл из теннисного турнира ATP-250 в Индии