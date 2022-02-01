Плюс 24 положительных теста. В предолимпийском Пекине зафиксировано около 200 случаев заражения коронавирусом

Новости Китая. Еще плюс 24. В предолимпийском Пекине продолжают выявлять случаи коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Китая. Еще плюс 24. В предолимпийском Пекине продолжают выявлять случаи коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За минувшие сутки положительные тесты сдали 24 человека. Причем 16 из них – это спортсмены и другие члены сборных. 11 инфицированных были найдены в аэропорту, а 5 – уже в самом пузыре.
Таким образом, общее количество зафиксированных случаев коронавируса начиная с 23 января составляет 200. Официально игры начнутся 4 февраля. Но первый турнир стартует двумя днями ранее.