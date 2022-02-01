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«Сегодня уже получше лёд». Марина Зуева показала свой номер в Пекине и рассказала о тренировках перед ОИ

01 февраля 2022 20:26
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают осваиваться в предолимпийском Пекине. На главном старте четырехлетия нашу страну представят 29 человек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Основной состав команды уже прибыл в страну и приступил к ежедневным тренировкам. К примеру, заселились в номера и успели опробовать тамошний лед наши конькобежцы.

«Сегодня уже получше лёд». Марина Зуева показала свой номер в Пекине и рассказала о тренировках перед ОИ-1

Цвета нашего флага будут защищать пять спортсменов, в том числе и обладательница национальных рекордов Марина Зуева. Соревноваться атлетам предстоит в Национальном конькобежном стадионе «Ледяная лента». Это новая постройка в олимпийском секторе.

«Сегодня уже получше лёд». Марина Зуева показала свой номер в Пекине и рассказала о тренировках перед ОИ-4

Марина Зуева, спортсменка национальной команды Республики Беларусь по конькобежному спорту:
Здесь очень много места, есть большой зал. Здесь мы будем ставить велосипеды, станок.

«Сегодня уже получше лёд». Марина Зуева показала свой номер в Пекине и рассказала о тренировках перед ОИ-7

Можно покататься на валике, размяться. У каждого отдельная комната. Вот здесь моя комната.

«Сегодня уже получше лёд». Марина Зуева показала свой номер в Пекине и рассказала о тренировках перед ОИ-10

Здесь все, что нужно – кровать, шкаф с зеркалом. В кровати есть пультик управления – можно подымать ноги.

«Сегодня уже получше лёд». Марина Зуева показала свой номер в Пекине и рассказала о тренировках перед ОИ-13

«Сегодня уже получше лёд». Марина Зуева показала свой номер в Пекине и рассказала о тренировках перед ОИ-15

Еще такого ощущения льда нету, какой он – жесткий, мягкий. Вчера был хрупкий, сегодня такой уже получше лед. И когда больше людей, конечно, сразу лучше катается. Вчера катались в одиночестве, ни музыки, ничего не было, как-то было грустно, и тренировка тяжело заходила. А сегодня вышло много команд, и довольно быстро катались, хорошо было. На стадионе мне очень нравится, очень красивый стадион. Здесь все бело-голубое, такое яркое.

«Сегодня уже получше лёд». Марина Зуева показала свой номер в Пекине и рассказала о тренировках перед ОИ-18

Конькобежная битва начнется 5 февраля и продлится до 19 февраля. Атлеты разыграют 14 комплектов наград.

# Зимняя Олимпиада # Марина Зуева # Фотофакт

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