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Минское «Динамо» занимает четвертую позицию в индексе силы КХЛ

24 декабря 2024 20:15
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Минское «Динамо» добилось значительного прогресса в обновленном рейтинге силы по итогам 15-й недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» занимает четвертую позицию в индексе силы КХЛ-1

Напомним, этот показатель подсчитывается математически на основе результатов команд и отображает, какие дружины находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Так, «Зубры» обыграли лидеров Востока – «Трактор» и «Ак Барс» и забрали один балл в матче со «Спартаком». Это позволило нашему клубу подняться на 8 строчек вверх. Сейчас «Динамо» занимает четвертую позицию. На вершине рейтинга – ЦСКА, следом идут «Ак Барс» и «Металлург». 

# ХК Динамо-Минск # Хоккей Беларуси

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