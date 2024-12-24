Минское «Динамо» занимает четвертую позицию в индексе силы КХЛ

Напомним, этот показатель подсчитывается математически на основе результатов команд и отображает, какие дружины находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Так, «Зубры» обыграли лидеров Востока – «Трактор» и «Ак Барс» и забрали один балл в матче со «Спартаком». Это позволило нашему клубу подняться на 8 строчек вверх. Сейчас «Динамо» занимает четвертую позицию. На вершине рейтинга – ЦСКА, следом идут «Ак Барс» и «Металлург».