Футбольная сборная Беларуси проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана

Футбольная сборная Беларуси проведет товарищеский поединок с командой Таджикистана. Дружина Карлоса Алоса сыграет в Душанбе 20 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До этого команды встречались лишь однажды, 10 лет назад на поле «Борисов-Арены» белорусы разгромили соперников со счетом 6:1. На данный момент сборная Беларуси занимает 98-е место в рейтинге ФИФА, а команда Таджикистана находится на 104-й позиции. Помимо этого матча, до старта в квалификации чемпионата мира следующей осенью белорусам предстоит провести еще три спарринга в марте и июне.