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В Минске стартовал международный турнир по волейболу памяти Ирины Сидельниковой

24 декабря 2024 19:40
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И за опытом, и за победой. В Минске стартовал международный турнир по волейболу памяти Ирины Сидельниковой. В соревнованиях участвуют команды девушек до 13 лет. Пальму первенства оспаривают 7 коллективов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал международный турнир по волейболу памяти Ирины Сидельниковой-2

Для того чтобы спортсменки получили максимум соревновательной практики, каждая из дружин встретится с каждой. Это первый столь значимый старт в карьерах волейболисток. А потому желание быть лучшими в каждом матче зашкаливает, что приводит к ошибкам. Главное – их вовремя заметить и исправить.

В Минске стартовал международный турнир по волейболу памяти Ирины Сидельниковой-4

Ольга Карпова, тренер команды «Минск-1»:
Мандраж был, мы очень переживали. Потому что дети – воспитанники Ирины Ивановны. Поэтому для них это очень важно. Они хотят с гордостью представить ее и команду на этом турнире.

Ирина Сидельникова долгое время работала в структуре волейбольного клуба «Минск» и воспитала целую плеяду сборниц. Турниром ее памяти руководство решило отдать дань уважения столь заслуженному специалисту.

В Минске стартовал международный турнир по волейболу памяти Ирины Сидельниковой-6

Людмила Акулич, директор СДЮШОР ВК «Минск»:
Часть ее воспитанниц выступает в российской Суперлиге. В чемпионате, который считается одним из самых сильнейших в мире, поэтому это тот человек, который внес огромный вклад в развитие именно белорусского женского волейбола. И мы не можем ее не помнить и не чтить ее память.

Ирина Сидельникова долгое время работала в структуре волейбольного клуба «Минск» и воспитала целую плеяду сборниц. Турниром ее памяти руководство решило отдать дань уважения столь заслуженному специалисту.

# Волейбол

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