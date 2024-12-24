И за опытом, и за победой. В Минске стартовал международный турнир по волейболу памяти Ирины Сидельниковой. В соревнованиях участвуют команды девушек до 13 лет. Пальму первенства оспаривают 7 коллективов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Для того чтобы спортсменки получили максимум соревновательной практики, каждая из дружин встретится с каждой. Это первый столь значимый старт в карьерах волейболисток. А потому желание быть лучшими в каждом матче зашкаливает, что приводит к ошибкам. Главное – их вовремя заметить и исправить.

Ольга Карпова, тренер команды «Минск-1»:

Мандраж был, мы очень переживали. Потому что дети – воспитанники Ирины Ивановны. Поэтому для них это очень важно. Они хотят с гордостью представить ее и команду на этом турнире. Ирина Сидельникова долгое время работала в структуре волейбольного клуба «Минск» и воспитала целую плеяду сборниц. Турниром ее памяти руководство решило отдать дань уважения столь заслуженному специалисту.