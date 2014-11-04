Минское «Динамо» вновь проиграло БАТЭ и существенно уменьшило свои шансы на чемпионство

Сложив все элементы пазла в общую картину и определив-таки после долгих разборок начало матча на два часа дня субботы, федерация точно не прогадала. Такого ажиотажа старик-«Трактор» не видывал давненько.

Чемпионская интрига, вплетенная в канву поединка, в итоге собрала на трибунах, если верить протоколу, 8,5 тысяч. Это второй показатель зрительского интереса за последние пять лет.

Больше собирала только первая дуэль команд в нынешнем сезоне: тогда только-только открывшуюся «Борисов-Арену» заполнили больше 11,5 тысяч болельщиков.

Неманья Тубич, игрок ФК БАТЭ (Борисов):

Если честно, я думал, будет больше болельщиков, потому что две лучшие команды Беларуси играют, одно очко разницы. Перед игрой я думал, что будет не полный, но намного больше болельщиков.

Сама же игра вряд ли войдет в топ самых зрелищных противостояний БАТЭ и «Динамо». Первый тайм по хорошему лишь однажды разгорячил озябших от скуки болельщиков: Фигередо пробил рядом со штангой, а последующий розыгрыш углового мог бы завершится результативно, будь Политевич еще чуточку выше или изворотливее. Зрителям оставалось лишь ждать, что антракт внесет изменения в ход игры.

Болельщики:

Чего ждем? Усиления игры. Очень хочу, чтобы вышел на поле Удожи.

Голов ждем, конечно, голов в ворота «Динамо».

Ждем, что «Динамо» минское начнет активнее атаковать и, наконец, забьет гол, потому что БАТЭ в обороне стоит очень уверенно.

Стартовали команды во второй половине действительно резво: штанга «Динамо», гол БАТЭ из офсайда. Было от чего хвататься за голову. А там и голов дождались.

Издевательским ударом открыл счет в матче Анри Хагуш. Восторгу защитника не было предела. А совсем скоро второй игрок обороны Денис Поляков сделал счет 2:0.

Александр Карницкий, игрок ФК БАТЭ (Борисов):

После второго гола стало уже поспокойнее, мы успокоились, уже играли от обороны, на контратаках. Второй гол предопределил исход игры.

Неманья Тубич, игрок ФК БАТЭ (Борисов):

Может быть, играли некрасиво, но нам нужна была победа, «Динамо». Поэтому, может, из-за этого не получилось.

Откровенно говоря, немного не соответствовали статусу главного матча сезона не только действия футболистов на поле, но и фанаты. Конечно, ожидать перфомансов сродни тем, что устраивают своим любимцам в Германии или, например, в Турции, вряд ли стоило, и все же в былые годы случалось видеть и более мощный антураж. Хотя футболистам грех жаловаться.

Александр Карницкий, игрок ФК БАТЭ (Борисов):

В плане антуража хорошая игра получилась. Болельщики и с той, и с другой стороны отлично себя показали на этой игре, поэтому неплохой антураж для нашего белорусского футбола.

Слободан Симович, игрок ФК «Динамо» (Минск):

Да, болельщиков, конечно, сегодня было очень много. Хочу поблагодарить. Хорошая поддержка. Но вы видите, что и это не помогло, чтобы мы выиграли.

Победить «Динамо» не удалось, только сократить отставание до минимума. Уже в дополнительное время с пенальти отличился Неманья Николич.

Проигрыш стал существенным упущением БАТЭ в чемпионской гонке. Разрыв теперь четыре очка. И отыграть их у БАТЭ за три тура будет делом сложным, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.