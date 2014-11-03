Один из лучших в мире... Такую оценку центру биатлона «Раубичи» дал Франц Бергер - эксперт Международной федерации

Один из лучших в мире... Такую оценку белорусскому центру биатлона дал Франц Бергер - эксперт Международной федерации - во время посещения спорткомплекса «Раубичи». Господин Бергер отметил, что наша площадка полностью готова к проведению в будущем году чемпионата мира среди юниоров. Не за горами претензия на проведение турнира и высочайшего уровня. Тем более, что по оценкам спортсменов, которые уже опробовали площадку, это самый современный биатлонный комплекс. Как скоро «Раубичи» станут в мире биатлона таким же брендом, как Дарья Домрачева среди спортсменов, выяснила Ольга Юруть.

Полжизни в биатлоне. Речь идет не о заслуженном тренере с огромным стажем, а о 20-летнем юноше. Максим Романовский один из тех, кого принято называть «надеждой большого спорта». У него есть результат на уровне республики и Европы. Он один из претендентов на участие в Кубке мира. Пока тренируется - 12 дней каждый месяц, сборы — в споркомплексе Раубичи.

Понятно, что тренироваться в Республиканском центре олимпийской подготовке по зимним видам спорта приезжают спортсмены уже заявившие о себе, пусть и внутри страны. Однако, желающих всерьез встать на тропу биатлона у нас с каждым годом становится больше. Даша Домрачева - Герой Беларуси - стала кумиром юных белорусов - и это без пафоса. Ее успехи — три олимпийских золотых - по истине вдохновляют начинающих спортсменов. Однако, как и на любом пути «к звездам», по дороге в большой спорт встречаются и «тернии».

О том, чтобы сделать «Раубичи» современным центром высочайшего уровня, говорил Президент в 2013 году. И уже сегодня визитную карточку белорусского спорта высоко оценивают международные эксперты.

Самые грандиозные перемены - на стрельбище. Крытый тир на десяток мишеней, здесь в любое время года биатлонисты смогут пристреливать винтовки и развивать меткость. Специалисты всматриваются в детали, снимают на смартфон.

Борут Нунар оказался столь любопытным не случайно. Его должность— рейс-директор — уже интригует. По сути, он координатор соревнований этапов Кубка мира и Чемпионатов мира по зимнему биатлону. Поэтому смотрит все и его оценка особенно важна.

Трибуны «выросли» до двух с половиной тысяч мест и «подвинулись» к судейскому корпусу. Вакс–кабины и допинг–центр. Обновленный комплекс уже опробовали олимпийские звезды белорусского биатлона. Дарья Домрачева и Надежда Скардино обкатали трассу здесь на осенних сборах. Тренер национальной сборной отвечает за всю команду.

«Раубичи» и прежде пользовались популярностью у спортсменов из различных стран. Сейчас желающих стало больше. График сборов и соревнований здесь расписан на два года вперед.

Прежде, чем взяться за строительство или реконструкцию вот такого объекта, надо обладать своеобразным даром предвидения. Ведь большой спорт стремительно прогрессирует, поэтому важно, чтобы сооружения, претендующие на проведение топ-турниров, были в тренде еще ближайшие 10-15 лет.

То, что центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» готов встретить большие старты, подтверждает и Технический делегат Международной федерации по биатлону. У Франса Бергера огромный опыт в организации соревнований по лыжным гонкам, ему известны все тонкости соревнований. Он досконально исследовал абсолютно все комплексы мировых первенств по биатлону. В Беларусь приезжал несколько раз. На стадии проектирования центра — давал советы, наблюдал за строительством, сейчас смотрит результат.

Франс Бергер, технический делегат Международной федерации по биатлону:

Я видал все новейшие споркомплексы мира по биатлону, и сложно сказать, какой самый - самый — все на уровне. Но хочу сказать, что белорусские Раубичи после реконструкции входят в десятку лучших в мире и это великолепное сооружение готово, чтобы проводить здесь Кубок мира по биатлону. Это здорово, что имидж Беларуси в успехах по биатлону непревзойден благодаря блестящим победам Даши Домрачевой, но сейчас, когда у Вас такой спорткомплекс, это будет способствовать развитию биатлона и появлению новых громких имен.

Первое спортивное крещение международного уровня «Раубичам» предстоит уже в середине февраля на Кубке мира среди юниоров. 30 лет назад этот комплекс был не только визитной карточкой советского спорта, но и одним из лучших в мире. И после реконструкции, международные эксперты уверены, что большой биатлон готов вновь вернуться в Беларусь на раубичский старт.

Ольга Юруть, Вероника Кондратюк, Валерий Науменко, Илья Пучко, телекомпания СТВ