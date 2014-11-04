Пулевая стрельба: сколько денег «улетает» за одну тренировку, как шьется одежда и что меняет в характере этот вид спорта

Стрелковый тир в Бресте по улице Леваневского – основная база подготовки белорусов. В середине ноября наша команда начнет там очередной сбор.

Юрию Щербацевичу собираться в дорогу не надо. Он брестчанин, для него это здание – второй дом. В фойе – стенд боевой славы. И портрет нашего героя с прической, как у певца Владимира Кузьмина. Что умел делать Щербацевич 10-летней давности?

Юрий Щербацевич, призер чемпионата мира по пулевой стрельбе:

Умел, наверное, практически все то же самое, просто с возрастом пришла выдержка, спокойствие. Был юношеский задор, которого все-таки уже становится меньше.

В этом зале стреляют из малокалиберного оружия. Расстояние до мишеней – 50 метров. Без спецодежды не обойтись. Она у наших снайперов приметная – цветов белорусского флага. Куртка – индпошив, из натуральной кожи. Денег стоит немалых – до 1500 евро.

Юрий Щербацевич, призер чемпионата мира по пулевой стрельбе:

Она должна быть плотная прежде всего для того, чтобы, когда мы стоим в заготовке, прогиб идет в спине и большая нагрузка на спину. А куртка это дело немножко сглаживает, поэтому не так больно, можно дольше выдержать.

Нагрузку продемонстрировала подруга Юрия по сборной Кристина Белоус. Часами лежать с винтовкой – работа не из легких. За статикой кроется тонкая координация движений. А поди подержи увесистую «мелкашку» стоя.

За тренировку спортсмен делает 150 выстрелов. С учетом стоимости патронов, в день «улетает» 30 евро.

Бумажные мишени канули в Лету. Зато по электронным установкам легко провести «разбор полетов». В нашем случае, пули.

Юрий Щербацевич, призер чемпионата мира по пулевой стрельбе:

Право – это пальцем надо аккуратнее работать или хват рукоятки как-то более стабильно делать. Лево – это, может быть, в левой руке немного лишнее напряжение. То есть понятно по выстрелам.

В зале пневматики атмосфера более душевная. На стене здесь развешаны фотографии с турниров и распечатки мегавыстрелов. Между прочим, лучшую серию способна выдавать и жена Юрия, тоже мастер спорта международного класса. Связав свою жизнь со Светланой, наш герой попал в «десятку».

Все для точной стрельбы. В коридорах спорткомплекса есть бильярдная, где можно.

Юрий Щербацевич, призер чемпионата мира по пулевой стрельбе:

Отдохнуть, немножко расслабиться, забыть о том, что происходило на огневом.

А как избежать стресса накануне стартов, когда рядом нет кия и зеленого сукна? Рецепт от Щербацевича: посидеть в Интернете, подумать о зимних шинах для авто – и волнение уйдет. Помогает, как ни странно, и разлука с близкими.

Так было на первенстве планеты в Гранаде, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Интересно, что «золото» на мире досталось австралийцу Потенту, которому уже за 50. Так что у Юрия с его «тридцатником» все еще впереди.

В концовке финала Щербацевич чуть поотстал, но и своего не упустил. Любимый вид спорта Юрий не променял бы ни на какой другой.

Юрий Щербацевич, призер чемпионата мира по пулевой стрельбе:

Все-таки мир посмотрел, видел практически все. С женой благодаря спорту познакомился, прекрасная дочка, прекрасная семья. Я очень счастлив. Дало мне спокойствие, уравновешенность по жизни. Это всех стрелков всегда выделяет.