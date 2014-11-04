Сборная Беларуси по гандболу в квалификации Евро-2016 стартовала с ничьей с Боснией и Герцеговиной и победой над Литвой

К хорошему привыкаешь быстро. Кажется, еще совсем недавно мы завистливо смотрели по ТВ гандбольные чемпионаты мира и Европы, томно вздыхая по поводу отсутствия среди их участников сборной Беларуси.

Лед тронулся с приходом на капитанский мостик Юрия Шевцова. Под его руководством главная команда страны вышла на новый уровень, и грядущий планетарный форум в Катаре станет для нее третьим кряду топ-турниром.

Вместе с результатами выросли и ожидания болельщиков: в первом матче евроквалификации от нашей дружины ждали только победы, даже невзирая на то, что сборная Боснии и Герцеговины отнюдь не является аутсайдером европейского гандбола. Игра только подтвердила: голыми руками традиционно неуступчивых представителей Балкан не возьмешь.

Юрий Шевцов, главный тренер национальной сборной Беларуси по гандболу:

Босния – довольно сильная команда. Они навязали нам свой стиль игры. Нам не удалось переломить.

Глядя на атакующие потуги белорусов, то и дело приходилось сожалеть об отсутствии травмированного Сергея Рутенко. При всем уважении к остальным игрокам, сборная с капитаном и без него – это, как говорится, две большие разницы. А взвалить на себя ношу лидера никому, по большому счету, не удалось.

Юрий Шевцов, главный тренер национальной сборной Беларуси по гандболу:

Рутенко – это 10 голов. Поэтому был бы Рутенко, была бы совсем другая игра. Его не было. Другие игроки должны были взять на себя. Этого не получилось.

Большую часть матча наша команда пребывала в роли догоняющей, при этом отрыв соперника несколько раз вырастал до угрожающей отметки «минус 4». Повинны в этом сами белорусы, наделавшие немало ошибок.

Сергей Шилович, игрок национальной сборной Беларуси по гандболу:

Штук шесть потерь в первом тайме обидных. Это тоже повлияло на игру, на наши забитые мячи. В принципе, команда очень хорошая, активная оборона у них. Не совсем справились, скажем так.

Что приятно отметить, нынешней сборной не занимать характера и желания сражаться до конца.

Во втором тайме наши парни выдали потрясающий отрезок, по итогам которого табло высвечивало радующие глаз «плюс 3» в пользу хозяев за восемь минут до финальной сирены. Вот только грамотно распорядиться добытым перевесом белорусы, к сожалению, не смогли.

Бездарно растеряв преимущество, хозяева одарили трибуны валидольной концовкой, по ходу которой они снова были на грани поражения. Закончилось все, как вы уже знаете, боевой ничьей – 25:25.

Юрий Шевцов, главный тренер национальной сборной Беларуси по гандболу:

Игра складывалась не в нашу пользу. Не удалось показать ту игру, которая нам приемлема, поэтому на сегодняшний день мы должны быть довольны тем очком, которое завоевали.

Денис Рутенко, игрок национальной сборной Беларуси по гандболу:

Не удалось, я считаю, нападение. Конкретно игрок каждый знал, что делать, но сегодня то ли не наш день был, но очень многое не получалось.

Сергей Шилович, игрок национальной сборной Беларуси по гандболу:

Мы рассчитывали, в принципе, выиграть эту игру, хотелось увезти с собой в Боснию преимущество в 3-4 мяча. Но как есть так есть. Получилось, что сыграли вничью, но имели шансы, естественно, выиграть. Немного не хватило дисциплины в последней атаке.

2 ноября наша сборная провела второй поединок евроквалификации и на этот раз праздновала важную победу в Литве – 28:30.

В тот же день лидеры квартета датчане одолели на выезде боснийцев. Борьбу за выход в финальную стадию участники этого квартета продолжат в апреле, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.