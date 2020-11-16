Теннис. Анна Кубарева стала победительницей турнира Belarus Ladies Cup

Новости Беларуси. 3 часа 35 минут. Нет, это не финал WTA, а матч за трофей Belarus Ladies Cup. Хотя такое время на корте не предел – на турнире были матчи и подольше. Тем не менее встреча выдалась очень яркой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».