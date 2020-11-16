Теннис. Анна Кубарева стала победительницей турнира Belarus Ladies Cup

Новости Беларуси. 3 часа 35 минут. Нет, это не финал WTA, а матч за трофей Belarus Ladies Cup. Хотя такое время на корте не предел – на турнире были матчи и подольше. Тем не менее встреча выдалась очень яркой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 3 часа 35 минут. Нет, это не финал WTA, а матч за трофей Belarus Ladies Cup. Хотя такое время на корте не предел – на турнире были матчи и подольше. Тем не менее встреча выдалась очень яркой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В решающем поединке сошлись Анна Кубарева и Кристина Дмитрук. Причем последняя из-за травмы соперницы попала в финал напрямую.
Первый сет остался за Кристиной – 6:4. Вторая партия прошла в трудовой борьбе: Анна Кубарева, уступая 1:4 по геймам, смогла собраться и на тай-брейке выиграть второй сет – 7:6.
На решающую партию больше сил осталось у Кубаревой – 6:3, она и становится победительницей турнира. Третье место у Юлии Готовко.
Отметим, всего в Belarus Ladies Cup принимали участие 10 спортсменок, это ближайший резерв национальной сборной.