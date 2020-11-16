Футбол. Молодёжная сборная Беларуси разгромно проиграла команде Нидерландов в отборе на ЧЕ
Новости Беларуси. Провальное завершение отборочного турнира. Сборная Беларуси по футболу U-21 проиграла последний матч квалификации молодежного чемпионата Европы-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Сергея Яромко на выезде разгромно уступили команде Нидерландов – 0:5.
Напомним, первая встреча этих соперников, состоявшаяся в сентябре в Жодино, завершилась еще более крупным поражением белорусов – 0:7.
На 18 ноября у наших парней была намечена выездная игра с норвежцами, но она была отменена в связи с эпидемиологической ситуацией. Таким образом, молодежная сборная Беларуси заняла четвертое место в своей отборочной группе и на континентальный форум не попала. Из нашего пула в групповом турнире Евро сыграют команды Нидерландов и Португалии.