Футбол. Молодёжная сборная Беларуси разгромно проиграла команде Нидерландов в отборе на ЧЕ

На 18 ноября у наших парней была намечена выездная игра с норвежцами, но она была отменена в связи с эпидемиологической ситуацией. Таким образом, молодежная сборная Беларуси заняла четвертое место в своей отборочной группе и на континентальный форум не попала. Из нашего пула в групповом турнире Евро сыграют команды Нидерландов и Португалии.