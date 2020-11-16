Прямой эфир

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси разгромно проиграла команде Нидерландов в отборе на ЧЕ

16 ноября 2020 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Провальное завершение отборочного турнира. Сборная Беларуси по футболу U-21 проиграла последний матч квалификации молодежного чемпионата Европы-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Сергея Яромко на выезде разгромно уступили команде Нидерландов – 0:5.

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси разгромно проиграла команде Нидерландов в отборе на ЧЕ-1

Напомним, первая встреча этих соперников, состоявшаяся в сентябре в Жодино, завершилась еще более крупным поражением белорусов – 0:7.

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси разгромно проиграла команде Нидерландов в отборе на ЧЕ-4

На 18 ноября у наших парней была намечена выездная игра с норвежцами, но она была отменена в связи с эпидемиологической ситуацией. Таким образом, молодежная сборная Беларуси заняла четвертое место в своей отборочной группе и на континентальный форум не попала. Из нашего пула в групповом турнире Евро сыграют команды Нидерландов и Португалии.

# Футбол # Сергей Яромко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко выиграла турнир и вернулась в топ-10 мирового рейтинга
16 ноября 2020 14:16

Арина Соболенко выиграла турнир и вернулась в топ-10 мирового рейтинга

«Я заглянул в мир иной и понял, что нужно пройти жизнь до последнего мгновения». В чём секрет счастья Алексея Талая?
15 ноября 2020 19:05

«Я заглянул в мир иной и понял, что нужно пройти жизнь до последнего мгновения». В чём секрет счастья Алексея Талая?

Михаил Мархель о матче со сборной Литвы: это очень хорошо организованная команда, поэтому нам предстоит тяжёлый матч
14 ноября 2020 20:29

Михаил Мархель о матче со сборной Литвы: это очень хорошо организованная команда, поэтому нам предстоит тяжёлый матч