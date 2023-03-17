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Конный спорт. Анна Карасёва стала чемпионкой Беларуси по выездке в Большом призе

17 марта 2023 20:17
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Новости Беларуси. 17 марта в спорткомплексе «Ратомка» стартовал чемпионат Беларуси по конному спорту в помещении. На этот раз всадники соревновались в выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Конный спорт. Анна Карасёва стала чемпионкой Беларуси по выездке в Большом призе-1

В турнире принимают участие более 70 пар из трех регионов: Минска, Могилевской и Витебской областей. Но конкретно в Большой приз заявились 9 дуэтов. Основная борьба развернулась между лидерами национальной сборной. Первое место в Большом призе заняла лидер национальной команды Анна Карасева на Зодиаке.  

Конный спорт. Анна Карасёва стала чемпионкой Беларуси по выездке в Большом призе-4

Светлана Евщик, старший тренер национальной команды Беларуси по выездке:  
На сегодняшний день это, конечно, Анна Карасева и Екатерина Ефремова. Анна Карасева имела лицензию на Олимпийские игры. Екатерина Ефремова имела квалификационный результат тоже для участия в Олимпийских играх. Так что спортсменки довольно высокого уровня. И каждый год, в принципе, они показывают квалификационный результат для участия в чемпионатах Европы, чемпионатах мира. И завоевывают призовые места. Но на международных соревнованиях, к сожалению, сейчас это только Россия. Международная федерация конного спорта пока настроена не так позитивно, как фехтование или другие виды. Идет рейтинговый год, нужно поднимать международный рейтинг, для этого нужно выступать. К сожалению, мы такой возможности не имеем.  

Завтра, 18 марта, чемпионат Беларуси по конному спорту продолжится произвольными программами под музыку в Большом и Малом призах.  

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# Конный спорт # Светлана Евщик # Анна Карасева # Екатерина Ефремова # Фотофакт

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