Конный спорт. Анна Карасёва стала чемпионкой Беларуси по выездке в Большом призе

Новости Беларуси. 17 марта в спорткомплексе «Ратомка» стартовал чемпионат Беларуси по конному спорту в помещении. На этот раз всадники соревновались в выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире принимают участие более 70 пар из трех регионов: Минска, Могилевской и Витебской областей. Но конкретно в Большой приз заявились 9 дуэтов. Основная борьба развернулась между лидерами национальной сборной. Первое место в Большом призе заняла лидер национальной команды Анна Карасева на Зодиаке.

Светлана Евщик, старший тренер национальной команды Беларуси по выездке:

На сегодняшний день это, конечно, Анна Карасева и Екатерина Ефремова. Анна Карасева имела лицензию на Олимпийские игры. Екатерина Ефремова имела квалификационный результат тоже для участия в Олимпийских играх. Так что спортсменки довольно высокого уровня. И каждый год, в принципе, они показывают квалификационный результат для участия в чемпионатах Европы, чемпионатах мира. И завоевывают призовые места. Но на международных соревнованиях, к сожалению, сейчас это только Россия. Международная федерация конного спорта пока настроена не так позитивно, как фехтование или другие виды. Идет рейтинговый год, нужно поднимать международный рейтинг, для этого нужно выступать. К сожалению, мы такой возможности не имеем.

Завтра, 18 марта, чемпионат Беларуси по конному спорту продолжится произвольными программами под музыку в Большом и Малом призах.