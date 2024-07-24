Мира Бурая победила в четырёхборье на Кубке Дружбы в Москве

Пятиборка Мира Бурая стала победительницей финала Кубка Дружбы среди девушек до 18 лет в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Пятиборка Мира Бурая стала победительницей финала Кубка Дружбы среди девушек до 18 лет в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, в этой возрастной категории количество испытаний было сокращено до четырех. Юная белоруска уверенно выступила в фехтовании, плавании и лазер-ране. С первого вида она вырвалась в лидеры и сумела удержать позицию.
Золото у нас и в командных соревнованиях. Вне конкуренции была сборная в составе Бурой, Ходкевич и Лещенко.