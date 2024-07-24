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Мира Бурая победила в четырёхборье на Кубке Дружбы в Москве

24 июля 2024 19:11
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Пятиборка Мира Бурая стала победительницей финала Кубка Дружбы среди девушек до 18 лет в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мира Бурая победила в четырёхборье на Кубке Дружбы в Москве-1

Напомним, в этой возрастной категории количество испытаний было сокращено до четырех. Юная белоруска уверенно выступила в фехтовании, плавании и лазер-ране. С первого вида она вырвалась в лидеры и сумела удержать позицию.

Мира Бурая победила в четырёхборье на Кубке Дружбы в Москве-4

Золото у нас и в командных соревнованиях. Вне конкуренции была сборная в составе Бурой, Ходкевич и Лещенко.

# Спортивные соревнования # Мира Бурая

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