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Минское «Динамо» потерпело второе подряд поражение в КХЛ

25 ноября 2024 11:04
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Минское «Динамо» потерпело второе подряд поражение в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашней арене «зубры» уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга.

Гости вышли вперед уже на 2-й минуте. Минчане быстро отыгрались усилиями Александра Волкова, а в начале второго периода Брэйди Лайл забросил в ворота россиян еще одну шайбу. Удержать преимущество наши парни не смогли – за 5 минут до финальной сирены Андрей Обидин сравнял счет, а за 15 секунд до завершения овертайма победу «Автомобилисту» принес Степан Хрипунов – 3:2.

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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