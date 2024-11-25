Минское «Динамо» потерпело второе подряд поражение в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашней арене «зубры» уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга.

Гости вышли вперед уже на 2-й минуте. Минчане быстро отыгрались усилиями Александра Волкова, а в начале второго периода Брэйди Лайл забросил в ворота россиян еще одну шайбу. Удержать преимущество наши парни не смогли – за 5 минут до финальной сирены Андрей Обидин сравнял счет, а за 15 секунд до завершения овертайма победу «Автомобилисту» принес Степан Хрипунов – 3:2.