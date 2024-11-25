Сборная Беларуси завоевала две золотые медали на втором этапе Кубка Содружества по биатлону

Две золотые медали у сборной Беларуси на втором этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования завершились в Ханты-Мансийске.

В масс-старте у женщин на высшую ступень пьедестала поднялась Анна Сола. В десятку лучших вошла еще одна белоруска Динара Смольская, она финишировала девятой. У мужчин на награды претендовали Антон Смольский и Максим Воробей. К сожалению, стрельба стоя белорусам не удалась. Смольский в итоге стал шестым, Воробей – 15-м. Замкнул десятку сильнейших Дмитрий Лазовский. Ранее на высшую ступень пьедестала в Ханты-Мансийске поднималась Динара Смольская, победившая в гонке преследования.