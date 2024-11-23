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Гродненский «Неман» в матче 29-го тура футбольного ЧБ сыграл вничью со «Сморгонью»

23 ноября 2024 18:48
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В матче 29-го тура футбольного чемпионата Беларуси «Неман» на выезде не смог одолеть «Сморгонь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды сыграли вничью 0:0. Гродненская дружина упустила возможность догнать лидера, минское «Динамо», и сохранить чемпионскую интригу. Тем не менее ничейный результат гарантировал «Неману» серебряные медали. «Торпедо-БЕЛАЗ» – с бронзой. Столичное «Динамо» может оформить чемпионский титул уже в понедельник в матче против БАТЭ. В еще одном поединке сегодняшнего дня «Слуцк» в гостях на последних минутах добыл победу над клубом «Минск» 1:0. «Ислочь» дома была сильней «Днепра» 3:1.

Гродненский «Неман» в матче 29-го тура футбольного ЧБ сыграл вничью со «Сморгонью»-1

Футболисты «Молодечно» стали чемпионами Беларуси в первой лиге. В заключительном туре они выиграли у «Островца» со счетом 2:0, стали обладателями золотых наград и оформили выход в сильнейший дивизион. Также путевку в высшую лигу завоевал витебский «Макслайн». Кроме того, право выступать в следующем году в элите в стыковых поединках оспорят новополоцкий «Нафтан» и «Нива».

# Футбол Беларуси

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