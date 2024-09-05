Минское «Динамо» победило «Амур» в первом матче сезона КХЛ

Матчем с хабаровским «Амуром» минское «Динамо» открыло сезон в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на то, что соревновательный год только начался, у «зубров» был должок перед соперником.

В прошлом пути клубов пересекались дважды. Оба раза верх брал дальневосточный коллектив. Впрочем, нынче фаворитский статус носили «зубры». Во-первых, они действовали дома и при аншлаге. Во-вторых, за летнюю паузу состав укрепился. Свои возможности подопечные Дмитрия Квартальнова продемонстрировали сходу. В середине первой трети отличился Виталий Пинчук. Вскоре усилия партнера по дружине поддержал Вадим Мороз. Нужно отметить, что это исполнители из прежней обоймы. Оставалось слово за легионерами.

Итог противостояния – 3:0 в пользу «Динамо». Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут уже на выезде. 9 сентября сразимся с московским «Спартаком».