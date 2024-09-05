Карлос Алос: мы с большим энтузиазмом подходим к старту в новом сезоне Лиги наций

Стартуем номинально дома, в Венгрии. Обслуживать встречу доверено бригаде арбитров из Румынии. Последние новости из стана «белокрылых» обнадеживают: больных и травмированных нет. Парни готовы навязать конкуренцию сопернику. Статистика, правда, в его пользу. Из 8 встреч болгары были сильнее 5 раз. Но последнее свидание осталось за нашими футболистами.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Мы с большим энтузиазмом подходим к старту в новом сезоне Лиги наций. Я доволен той группой игроков, которая сейчас в команде. У нас очень хорошая атмосфера. Что важно – мы имеем хороший сплав молодости и опыта. Более возрастные игроки дают команде баланс, молодые футболисты привносят свежесть. Наша цель – быть конкурентными в каждой игре. Турнир короткий, всего три месяца. Нам важно хорошо стартовать. Надеюсь, мы будем сфокусированы и добьемся положительного результата.

Напомним формулу турнира. Будет 3 домашние встречи и столько же выездных. Игровые слоты – сентябрь, октябрь и ноябрь. Для того чтобы заслужить повышение в классе, необходимо становиться в группе первым. Вторая позиция позволит поучаствовать в стыках. Тот, кто финиширует последним, оспорит прописку в текущем дивизионе. Неудача отправит ниже.