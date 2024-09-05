Минское «Динамо» играет первый матч Континентальной хоккейной лиги

Минское хоккейное «Динамо» вступило в спор за Кубок Гагарина. Открывать сезон Континентальной хоккейной лиги «зубрам» выпало в домашних стенах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В гости пожаловал «Амур» из Хабаровска. Зрители соскучились по ледовой игре № 1. Еще за несколько часов до старта противостояния возле «Минск-Арены» было многолюдно. Это и неудивительно. Все билеты разлетелись за несколько часов. Болельщики верят в нашу дружину и ждут побед.

Выйдем в плей-офф, выиграем Кубок. Первое место – наша главная цель.

Ожидаем фееричный аншлаг. Очень хорошую и продуктивную игру. Ну и, конечно, победу нашей команды.

У меня тахикардия начинается.

– Это моя жена, это мои дети.

– Все дети ходят на хоккей?

– Да. Открытие сезона. И будем ждать побед.

Я очень давно не видела арены, хоккеистов. И очень хочу, чтобы мы победили.

Первый день продажи билетов (решил, что куплю заранее), через 8 часов написали: билетов уже нет. В тот же день. То есть ажиотаж был огромнейший. Я думаю, на следующий день я бы их уже нигде не достал.

В этом сезоне мы надеемся, что с подписанием новых игроков у нас игра будет на 150 % лучше, чем была в предыдущие годы. И благодаря Квартальнову, надеемся, он в этом году все-таки команду доведет до финала плей-офф.