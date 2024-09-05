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Известны результаты молодёжного ЧМ по борьбе за 5 сентября

05 сентября 2024 17:37
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На чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет близится к развязке вечерняя сессия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Виктория Радькова всухую уступила спортстменке из Индии.

Известны результаты молодёжного ЧМ по борьбе за 5 сентября-1

На медаль аналогичной пробы претендовала Владислава Кудин. Девушка проложила путь до пьедестала через утешение. Однако взять последнюю вершину не получилось. В итоговом протоколе белоруска пятая.

В утренней сессии боролись четверо наших спортсменок. Наиболее удачно, если можно так сказать, выступили Валерия Микитич и Марта Гетманова. Они сохраняют шанс на награду. Для этого необходимо максимально воспользоваться вторым шансом.

# Борьба

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