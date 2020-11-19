Женский футбол. «Минск» прошёл второй круг квалификации Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Женский футбольный клуб «Минск» прошел второй квалификационный круг Лиги чемпионов. На выезде по всем статьям была обыграна албанская дружина «Влазния», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первое взятие ворот случилось на 33-й минуте. Отличилась Анна Сас. Спустя две минуты она же отметилась негативно, заработав желтую карточку. Более того, во втором отрезке (на 57-й минуте) она вновь грубо сфолила. В итоге вторая желтая и логичное удаление.