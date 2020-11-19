Прямой эфир

Женский футбол. «Минск» прошёл второй круг квалификации Лиги чемпионов

19 ноября 2020 21:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский футбольный клуб «Минск» прошел второй квалификационный круг Лиги чемпионов. На выезде по всем статьям была обыграна албанская дружина «Влазния», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женский футбол. «Минск» прошёл второй круг квалификации Лиги чемпионов-1

Первое взятие ворот случилось на 33-й минуте. Отличилась Анна Сас. Спустя две минуты она же отметилась негативно, заработав желтую карточку. Более того, во втором отрезке (на 57-й минуте) она вновь грубо сфолила. В итоге вторая желтая и логичное удаление.

Женский футбол. «Минск» прошёл второй круг квалификации Лиги чемпионов-4

Даже играя вдесятером, белоруски смогли не просто выстоять, но и отличиться еще раз. Под занавес противостояния, на 84-й минуте, Анастасия Харланова огорчила хозяек во второй раз.

2:0 – «Минск» сильнее. Жеребьевка 1/16 финала состоится 24 ноября в Ньоне.

# Футбол Беларуси # Анна Сас # Анастасия Харланова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Полуфиналист теннисного турнира BelGlobal Cup: я ожидаю борьбы
19 ноября 2020 20:56

Полуфиналист теннисного турнира BelGlobal Cup: я ожидаю борьбы

Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт
19 ноября 2020 16:08

Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт

Гандбол. «Мешков Брест» сыграл вничью с «Фленсбургом» в Лиге чемпионов
19 ноября 2020 10:13

Гандбол. «Мешков Брест» сыграл вничью с «Фленсбургом» в Лиге чемпионов