Женский футбол. «Минск» прошёл второй круг квалификации Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Женский футбольный клуб «Минск» прошел второй квалификационный круг Лиги чемпионов. На выезде по всем статьям была обыграна албанская дружина «Влазния», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Женский футбольный клуб «Минск» прошел второй квалификационный круг Лиги чемпионов. На выезде по всем статьям была обыграна албанская дружина «Влазния», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первое взятие ворот случилось на 33-й минуте. Отличилась Анна Сас. Спустя две минуты она же отметилась негативно, заработав желтую карточку. Более того, во втором отрезке (на 57-й минуте) она вновь грубо сфолила. В итоге вторая желтая и логичное удаление.
Даже играя вдесятером, белоруски смогли не просто выстоять, но и отличиться еще раз. Под занавес противостояния, на 84-й минуте, Анастасия Харланова огорчила хозяек во второй раз.
2:0 – «Минск» сильнее. Жеребьевка 1/16 финала состоится 24 ноября в Ньоне.