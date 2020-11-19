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Илья Ивашко выиграл очередной матч на турнире в Ортизеи и вышел в 1/4 финала

19 ноября 2020 21:15
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Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно прошел второй круг теннисного турнира в Ортизеи. На этот раз нашему спортсмену противостоял немец Йоханнес Хайертайс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко выиграл очередной матч на турнире в Ортизеи и вышел в 1/4 финала-1

Разница в классе была ощутимой: белорус располагается на 113-м месте рейтинга ATP, в то время как соперник – 311-е. Однако представитель Германии сумел навязать борьбу. В первом сете Ивашко смог справиться с оппонентом лишь на тай-брейке – 7:6. А вот во второй партии Илья был уже намного увереннее и оформил победу со счетом 6:3. Матч длился чуть менее полутора часов.

Илья Ивашко выиграл очередной матч на турнире в Ортизеи и вышел в 1/4 финала-4

Напомним, в среду, 18 ноября, белорус без особых проблем справился с итальянцем Маттео Виолой (подробнее здесь).

# Теннис # Илья Ивашко # Йоханнес Хайертайс # Маттео Виола # Фотофакт

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