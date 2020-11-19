Илья Ивашко выиграл очередной матч на турнире в Ортизеи и вышел в 1/4 финала

Разница в классе была ощутимой: белорус располагается на 113-м месте рейтинга ATP, в то время как соперник – 311-е. Однако представитель Германии сумел навязать борьбу. В первом сете Ивашко смог справиться с оппонентом лишь на тай-брейке – 7:6. А вот во второй партии Илья был уже намного увереннее и оформил победу со счетом 6:3. Матч длился чуть менее полутора часов.