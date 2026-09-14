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Новости по тегу #ФК Динамо

«Ислочь» победила, минское «Динамо» проиграло – главные итоги 22 тура ЧБ по футболу
14 сентября 2026 21:53

«Ислочь» победила, минское «Динамо» проиграло – главные итоги 22 тура ЧБ по футболу

Минское «Динамо» обыграло «Сморгонь» в перенесённом матче футбольного чемпионата страны
25 сентября 2025 20:05

Минское «Динамо» обыграло «Сморгонь» в перенесённом матче футбольного чемпионата страны

Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера футбольного минского «Динамо»
13 августа 2025 13:01

Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера футбольного минского «Динамо»

Футбол. Рассказываем о промежуточных результатах ЧБ
20 сентября 2024 18:29

Футбол. Рассказываем о промежуточных результатах ЧБ

24 июля 2009 10:07

Все белорусские клубы выбыли из футбольной Лиги Европы