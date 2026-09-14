Новости по тегу #ФК Динамо

Из тура максимум выжала только «Ислочь». Волки взяли верх над «Гомелем». В рядах победителей дубль оформил Владимир Хващинский.
Виктория далась очень непросто. Именно хозяева открыли счет.
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
Недавно начали играть «Витебск» и минское «Динамо». У них 0:0.
23 июля все представители Беларуси потерпели поражения в ответных матчах 2-го квалификационного раунда второго по значимости континентального турнира.
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11 октября 2026 18:00