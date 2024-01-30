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Минское «Динамо» объявило состав на очередную выездную серию в КХЛ

30 января 2024 20:06
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Хоккеисты минского «Динамо» продолжают турнирную гонку. И уже вскоре проведут два очередных выездных поединка в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» объявило состав на очередную выездную серию в КХЛ-1

Впереди у дружины Дмитрия Квартальнова матчи в Сочи и Череповце. Тренерский штаб нашей команды объявил состав на выездную серию. В вояж отправились 26 хоккеистов. Ряд игроков восстанавливается после травм в Минске. Среди них Роман Горбунов, Дмитрий Дерябин, Никита Смирнов, Александр Суворов, Виталий Пинчук, Бретт Ричи, Янни Калдис и другие.

В среду, 31 января, «зубры» встретятся с командой Сочи. Начало матча в 19 часов 30 минут, а 2 февраля проведут поединок с череповецкой «Северсталью».

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов

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