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Белоруска Анастасия Гарелик стала самым ценным игроком 18 тура волейбольной Суперлиги

30 января 2024 14:55
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Диагональная «Ленинградки» белоруска Анастасия Гарелик признана самым ценным игроком 18-го тура российской волейбольной Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Анастасия Гарелик стала самым ценным игроком 18 тура волейбольной Суперлиги-1

В гостевом матче против «Уралочки» отечественная спортсменка принесла своей дружине 22 очка. Кроме того, Анастасия продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги, имея 303 очка.

# Волейбол # Анастасия Гарелик

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