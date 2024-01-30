Белоруска Анастасия Гарелик стала самым ценным игроком 18 тура волейбольной Суперлиги

Диагональная «Ленинградки» белоруска Анастасия Гарелик признана самым ценным игроком 18-го тура российской волейбольной Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Диагональная «Ленинградки» белоруска Анастасия Гарелик признана самым ценным игроком 18-го тура российской волейбольной Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В гостевом матче против «Уралочки» отечественная спортсменка принесла своей дружине 22 очка. Кроме того, Анастасия продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги, имея 303 очка.