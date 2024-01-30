В Солигорске стартовал 7-й тур Молодёжной лиги России по волейболу

На этот раз в гости к «Шахтеру-2» приехали «Беркуты Урала» из Уфы, «Нефтяник-УОР» из Оренбурга и московский «Динамо-Олимп». Первым соперником белорусской команды стала дружина «Нефтяник». Стартовый сет выиграли наши ребята – 28:26. Вторая партия также сложилась в пользу «горняков» – 25:19. И в третьем сете «Шахтер-2» был сильней – 25:21. Таким образом, белорусская команда победила 3:0. В среду, 31 января, наши волейболисты встретятся с «Беркутами Урала».