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В Солигорске стартовал 7-й тур Молодёжной лиги России по волейболу

30 января 2024 20:05
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30 января в солигорском спорткомплексе «Шахтер» стартовал 7-й тур Молодежной лиги России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Солигорске стартовал 7-й тур Молодёжной лиги России по волейболу-1

На этот раз в гости к «Шахтеру-2» приехали «Беркуты Урала» из Уфы, «Нефтяник-УОР» из Оренбурга и московский «Динамо-Олимп». Первым соперником белорусской команды стала дружина «Нефтяник». Стартовый сет выиграли наши ребята – 28:26. Вторая партия также сложилась в пользу «горняков» – 25:19. И в третьем сете «Шахтер-2» был сильней – 25:21. Таким образом, белорусская команда победила 3:0. В среду, 31 января, наши волейболисты встретятся с «Беркутами Урала».

# Волейбол

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