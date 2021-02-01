Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь», прервав серию поражений

Новости Беларуси. Минское «Динамо» на победной ноте завершает домашнюю серию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне «зубры» принимали прямого конкурента за место в плей-офф на Западе – подмосковный «Витязь». В драматичном матче белорусы были сильнее соперника – 5:4. За «Динамо» шайбы забили Клинкхаммер, Паре, Усов, Горбунов, Принс.