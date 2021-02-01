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Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь», прервав серию поражений

01 февраля 2021 15:15
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» на победной ноте завершает домашнюю серию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь», прервав серию поражений -1

Накануне «зубры» принимали прямого конкурента за место в плей-офф на Западе – подмосковный «Витязь». В драматичном матче белорусы были сильнее соперника – 5:4. За «Динамо» шайбы забили Клинкхаммер, Паре, Усов, Горбунов, Принс.

Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь», прервав серию поражений -4

2 февраля у белорусов стартует выездная серия. Первый матч с омским «Авангардом».

# Хоккей # Роб Клинкхаммер # Франсис Паре # Илья Усов # Роман Горбунов # Шейн Принс # Фотофакт

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