Минский полумарафон-2016: 20 тысяч участников, $25 тысяч призовых и медали для всех

Новости Беларуси. 20 тысяч участников на 25 тысяч долларов призовых. В столице завершился Минский полумарафон-2016. Свои силы пробовали как профессионалы, так и любители спорта. Среди них артисты, министры и ветераны Великой Отечественной. Много и зарубежных гостей – всего представители 42 стран приехали в Минск на соревнования.

Маршрут проходил по красивейшим местам белорусской столицы. По пути бегунов ждали исторические достопримечательности, удивительная панорама Троицкого предместья, современный Минск. К слову, на этом полумарафоне был установлен новый рекорд.

Пока танцевальные па, а не беговые шаги. Несколько минут до старта, а уже невозможно устоять на месте. Щеголяют не только физической формой, но и эпатажными костюмами.

Независимо от спортивной подготовки, возраста и профессии. Вместе на старт вышли 20 тысяч участников.

Участник Минского полумарафона:

Для города это даст единство, что люди соберутся вместе. Такая акция раз в год выпадает. Я считаю, это очень хорошее мероприятие и возможность укрепить свой физический дух.

Кто-то решил пробежать «пятерочку» за компанию. Для кого-то этот полумарафон – только продолжение всей жизненной дистанции. И на ней со спортом по пути.

Участник Минского полумарафона:

Приехал я из Полоцка, а бегом занимаюсь с 15 лет, с 1949 года. Тут есть и постарше меня.

И, действительно, Николаю Алексеевичу без малого 90. Но его годам за ним не угнаться.

Николай Алексеевич, участник Минского полумарафона:

Ежедневно делаю гимнастику, по 5 км хожу. На даче работаю, обрабатываю землю, участок. И через 2-3 дня хожу по 3 км от электрички на дачу.

Маршрут уже традиционный. Красивые виды участникам забега обеспечены. Эксклюзивная возможность – раз в году пробежать по центральным улицам столицы.

Под № 1 сбежавшая невеста. Убежала профессиональная бегунья Ольга Рулевич не из-под венца. Свадьбу сыграли вчера. Но жениха поволноваться заставила. У молодоженов сегодня, кажется, появилась первая семейная традиция.

Ольга Рулевич, участница Минского полумарафона:

Счастье переполняет. Вой мой любимый мужчина. Кто может похвастаться, что у него на свадьбе было 20 тысяч человек. Это супер. И мы очень счастливы.

Полторы тысячи участников рискнули выйти и на максимальную дистанцию – 21 километр. Первая среди женщин – белорусская олимпийка Ольга Мазуренок. На марафоне в Рио она замкнула пятерку лидеров. Не менее жарко было и сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Мазурёнок, победительница Минского полумарафона:

Безумно рада, что мне удалось выиграть. Но, честно скажу, было очень тяжело, потому что после Рио я еще не восстановилась. Полумарафон – тоже дистанция достаточно серьезная.

Пролетели дистанцию в сравнении с любителями профи из Африки. Именитые спортсмены приехали поздравить Минск в спортивном духе. Опередил всех 22-летний кениец.

Хиллари Киптум Майо Кимайо, победитель Минского полумарафона (Кения):

Здесь не так жарко, как в Кении, но прием очень теплый. Мне понравились люди, город, отличная организация.

Такие нагрузки по плечу не каждому. Но каждый, кто преодолел финиш, уже победитель. Каждый достоин медали.

Звон медалей еще долго стоял на столичных улицах. Фото на память и то самое чувство эйфории бега. Самая главная цель на финише достигнута – проверить себя и поверить в свои возможности.