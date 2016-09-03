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Отборочный матч на Олимпиаду-2018 между Беларусью и Словенией пройдёт 4 сентября

03 сентября 2016 14:50
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Новости Беларуси. Два матча и две победы. Сборная Беларуси по хоккею в квалификации к зимним Олимпийским играм вновь продемонстрировала блестящую игру. За поединком с командой Польши на «Минск-арене» следили более 10 тысяч зрителей.

Счёт 5:3, в нашу пользу.

3 сентября у команд день отдыха, а уже 4 сентября в заключительном туре встретятся дружины Дании и Польши.

В 17.00 начнётся матч за первое место в группе «D» между сборными Беларуси и Словении.

Победитель получит право сыграть на зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году. Болеем за наших!

# Хоккей Беларуси

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