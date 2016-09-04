Прямой эфир

Хоккейная интрига: поедет ли белорусская комманда в Южную Корею

04 сентября 2016 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На льду «Минск-арены» 4 сентября разрешится главная хоккейная интрига последних дней. По итогам матча между сборными Беларуси и Словении станет известен обладатель путёвки в группе «D» на зимнюю Олимпиаду-2018 в Южной Корее.

Игра начнётся в 17.00.

А в эти минуты на поле отношения выясняют команды Дании и Польши. Правда, делить хоккеистам уже фактически нечего. Задача показать лишь красивую игру, так как ранее дружины потерпели поражение от белорусской команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Отборочный матч на Олимпиаду-2018 между Беларусью и Словенией пройдёт 4 сентября
03 сентября 2016 14:50

Отборочный матч на Олимпиаду-2018 между Беларусью и Словенией пройдёт 4 сентября

Я надеюсь, что выиграем поляков: как болельщики поддерживали белорусских хоккеистов
02 сентября 2016 16:45

Я надеюсь, что выиграем поляков: как болельщики поддерживали белорусских хоккеистов

Второй день олимпийской квалификации: Словения – Дания, Беларусь – Польша
02 сентября 2016 05:50

Второй день олимпийской квалификации: Словения – Дания, Беларусь – Польша