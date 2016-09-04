Хоккейная интрига: поедет ли белорусская комманда в Южную Корею

Новости Беларуси. На льду «Минск-арены» 4 сентября разрешится главная хоккейная интрига последних дней. По итогам матча между сборными Беларуси и Словении станет известен обладатель путёвки в группе «D» на зимнюю Олимпиаду-2018 в Южной Корее.

Игра начнётся в 17.00.

А в эти минуты на поле отношения выясняют команды Дании и Польши. Правда, делить хоккеистам уже фактически нечего. Задача показать лишь красивую игру, так как ранее дружины потерпели поражение от белорусской команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.