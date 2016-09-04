Когда ты сделал, когда ты добежал, это классно: подводятся итоги Полумарафона-2016

Новости Беларуси. Стали известны имена победителей минского полумарафона среди женщин. Первой к финишу с новым рекордом трассы пришла участница нескольких олимпиад Ольга Мазурёнок.

Спортсменка смогла пробежать дистанцию более 21 километра за 1 час 11 минут и 44 секунды.

Серебро также досталось нашей бегунье Нине Савиной.

А вот бронзу у женщин завоевала спортсменка из Кении.

Участие в забеге приняли 20 тысяч любителей спорта – среди них артисты, министры и ветераны Великой Отечественной. Много и зарубежных гостей: всего представители 42 стран приехали в Минск на полумарафон.

Маршрут проходил по красивейшим местам белорусской столицы. По пути бегунов ждали исторические достопримечательности, удивительная панорама Троицкого предместья, современный Минск.

Традиция проведения минского полумарафона достаточно молодая. В 2016 году впервые по итогам соревнований выберут мисс и мистер.

Призовой фонд составляет почти 25 тысяч долларов.

Участники марафона:

На обочинах стояли куча людей с плакатами, с транспарантами: поддерживали, желали удачи. На самом деле даже те люди, которые не бежали, были участниками этого праздника. Это очень хорошо.

Ой, знаете, вообще хорошо. Это как преодоление себя – ни с чем не сравнимо. Медали и всё это – ерунда. Когда ты сделал, когда ты добежал – вот это классно.

Трасса тяжёлая, но мы справились. Нам кричали, такое настроение – просто прелесть.

Прекрасная организация, всё на высшем уровне!

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