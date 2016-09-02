Я надеюсь, что выиграем поляков: как болельщики поддерживали белорусских хоккеистов

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ходом финальной олимпийской квалификации по хоккею. В эти минуты на льду «Минск-Арены» идёт противостояние между сборными Беларуси и Польши.
По итогам первого периода наша команда обыгрывает гостей со счётом 4:2.
За поединком съемочная группа СТВ. О результатах второго раунда узнаем у моего коллеги Максима Слижа. Он сейчас выходит на прямую связь со студией. Максим, добрый вечер.
Маким Слиж, СТВ:
Здравствуйте, студия. В эти минуты стартовал второй период поединка между сборными Беларуси и Польши. Так же, как и вчера, в противостоянии нашей дружины с датчанами поддержка на «Минск-Арене» колоссальная.
15 тысяч болельщиков ждут очередной Виктории от команды.
И делятся самыми откровенными эмоциями. Давайте послушаем.
Болельщики:
Рассчитываем на победу. Ну и чтобы прошли наши ребята дальше.
А люди такие: любят свой спорт, свою команду в том числе. Чемпионат провели, и сейчас вот отборочный тур.
Я надеюсь, что выиграем поляков. Должны хорошо выиграть.
Маким Слиж, СТВ:
А мы продолжаем держать кулачки за белорусских хоккеистов, и ждём, как и все болельщики, очередную Викторию в их исполнении. Подробности расскажем в нашем вечернем выпуске новостей.
О матчах второго раунда финальной олимпийской квалификации по хоккею из «Минск-Арены» мой коллега Максим Слиж. Продолжаем болеть за наших!