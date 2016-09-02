Я надеюсь, что выиграем поляков: как болельщики поддерживали белорусских хоккеистов

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ходом финальной олимпийской квалификации по хоккею. В эти минуты на льду «Минск-Арены» идёт противостояние между сборными Беларуси и Польши.

По итогам первого периода наша команда обыгрывает гостей со счётом 4:2.

За поединком съемочная группа СТВ. О результатах второго раунда узнаем у моего коллеги Максима Слижа. Он сейчас выходит на прямую связь со студией. Максим, добрый вечер.

Маким Слиж, СТВ:

Здравствуйте, студия. В эти минуты стартовал второй период поединка между сборными Беларуси и Польши. Так же, как и вчера, в противостоянии нашей дружины с датчанами поддержка на «Минск-Арене» колоссальная.

15 тысяч болельщиков ждут очередной Виктории от команды.

И делятся самыми откровенными эмоциями. Давайте послушаем.

Болельщики:

Рассчитываем на победу. Ну и чтобы прошли наши ребята дальше.

А люди такие: любят свой спорт, свою команду в том числе. Чемпионат провели, и сейчас вот отборочный тур.

Я надеюсь, что выиграем поляков. Должны хорошо выиграть.

Маким Слиж, СТВ:

А мы продолжаем держать кулачки за белорусских хоккеистов, и ждём, как и все болельщики, очередную Викторию в их исполнении. Подробности расскажем в нашем вечернем выпуске новостей.

О матчах второго раунда финальной олимпийской квалификации по хоккею из «Минск-Арены» мой коллега Максим Слиж. Продолжаем болеть за наших!