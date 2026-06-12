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Чемпионат Беларуси по футболу: результаты стартовых поединков 11-го тура

12 июня 2026 20:30
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После небольшой международной паузы на футбольных аренах нашей страны возобновился розыгрыш чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В стартовом поединке 11-го тура «Ислочь» встречалась с аутсайдером турнира – новополоцким «Нафтаном» – и праздновала убедительную викторию – 3:1. Евгений Юдчиц на экваторе первого тайма вывел номинальных хозяев вперед, спустя немного времени он же удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. После перерыва 

российский полузащитник гостей Денис Федоренко допустил грубую ошибку в обороне и срезает мяч в собственные ворота. От сухого поражения «Нафтан» уберег хавбек Илья Селезнев на излете основного времени. Подопечные Дмитрия Комаровского продлили беспроигрышную серию до четырех дуэлей.

В другом противостоянии пятницы бобруйская «Белшина» и борисовский БАТЭ разошлись миром – 1:1. 

Чемпионат Беларуси по футболу: результаты стартовых поединков 11-го тура-1

Полная цифровая картина игрового уикенда на ваших экранах. Завтра лидер розыгрыша и действующий обладатель трофея «МЛ Витебск» в северном дерби сойдется с «Витебском». 

# Футбол Беларуси

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