Прямой эфир

Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира

04 февраля 2024 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск принял финал «Лиги храбрых», турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Более полутора тысяч юных спортсменов со всей страны стартовали в многоступенчатом отборе, но до финала дошли лишь самые сильные, причем это представители сразу трех видов: вольной борьбы, женской и греко-римской. Также в борьбу вступили и ребята из Москвы.

Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира-1

На мире стать первой, на Европе.

Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира-4

Борцы – настоящие мужчины. Для меня пример Магомедов, Власов, Садулаев.

Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира-7

Моя мечта, конечно, – выиграть схватку и получить приз за лучшую технику.

Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира-10

Моя мечта в борьбе – стать призеркой мира.

Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира-13

Финалисты проекта «Лига храбрых» Президентского спортивного клуба и Федерации борьбы ставят амбициозные, но реальные цели. Проект существует всего два года, а белорусам и российским гостям есть кем гордиться.

Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира-16

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Беларуси по борьбе:
Достаточно много побед было в прошлом сезоне среди детей, которые уже принимали участие в Лиге. Боюсь забыть кого-нибудь, например, Глеб Петров стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей. Болсун Артем стал призером чемпионата Европы среди юношей-школьников. Комонова стала чемпионкой Европы среди школьников.

Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира-19

Михаил Макаренко, главный тренер сборной Москвы:
Из всех из того сезона, из нашей команды у нас есть победитель первенства Европы. На самом деле, нигде я таких не видел организаций, что дети такого возраста сплачиваются, становятся сильнее.

Подробности в видео.

# Борьба # Юлия Силипицкая # Василиса Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Матвей Волков выиграл золото на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве
03 февраля 2024 18:20

Белорус Матвей Волков выиграл золото на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве

В Минске проходит турнир по баскетболу 3х3 имени Николая Ермашова
03 февраля 2024 17:51

В Минске проходит турнир по баскетболу 3х3 имени Николая Ермашова

Команда Академии АБФФ уступила «Зениту» в матче Кубка Дружбы по футболу
03 февраля 2024 17:48

Команда Академии АБФФ уступила «Зениту» в матче Кубка Дружбы по футболу