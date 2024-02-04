Минск принял финал «Лиги храбрых». Самые запоминающиеся моменты турнира

Минск принял финал «Лиги храбрых», турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Более полутора тысяч юных спортсменов со всей страны стартовали в многоступенчатом отборе, но до финала дошли лишь самые сильные, причем это представители сразу трех видов: вольной борьбы, женской и греко-римской. Также в борьбу вступили и ребята из Москвы.

На мире стать первой, на Европе.

Борцы – настоящие мужчины. Для меня пример Магомедов, Власов, Садулаев.

Моя мечта, конечно, – выиграть схватку и получить приз за лучшую технику.

Моя мечта в борьбе – стать призеркой мира.

Финалисты проекта «Лига храбрых» Президентского спортивного клуба и Федерации борьбы ставят амбициозные, но реальные цели. Проект существует всего два года, а белорусам и российским гостям есть кем гордиться.

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Беларуси по борьбе:

Достаточно много побед было в прошлом сезоне среди детей, которые уже принимали участие в Лиге. Боюсь забыть кого-нибудь, например, Глеб Петров стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей. Болсун Артем стал призером чемпионата Европы среди юношей-школьников. Комонова стала чемпионкой Европы среди школьников.