Команда Академии АБФФ уступила «Зениту» в матче Кубка Дружбы по футболу

Сергей Сосновский, старший тренер Академии АБФФ: Великолепный турнир, большой опыт получают ребята, подчеркиваю, международный опыт. Они состязаются с ведущей российской академией, с ведущим российским клубом, где очень сильные игроки собраны. Благодаря этому они растут, развиваются. Окунаются в эту атмосферу международных матчей. Просто только положительные эмоции у ребят, тренеров. Большая польза всем.

Константин Линев, тренер команды «Зенит-2009» (Россия):

После зимнего периода это первые игры. Для нас это очень хорошие спарринги и не то, что достойная, но хорошая игра. Лучшие ребята собраны, поэтому для нас это очень хороший спарринг-партнер в начале сезона. Я вижу, что есть общение у ребят между собой, и мы имеем возможность пообщаться с тренерами. Поэтому, конечно, эти игры важны. Я надеюсь, мы что-то показали. У соперника тоже есть моменты в игре, которые мы можем взять для себя на вооружение.