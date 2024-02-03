Команда Академии АБФФ уступила «Зениту» в матче Кубка Дружбы по футболу

Команды трех возрастов «Зенита» и Академии «Белорусской федерации футбола» определяют сильнейших. Минск принимает второй этап международного турнира Кубок Дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команды трех возрастов «Зенита» и Академии «Белорусской федерации футбола» определяют сильнейших. Минск принимает второй этап международного турнира Кубок Дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В конце января дружины встречались в Санкт-Петербурге, успешнее других выступили наши футболисты 2007 года рождения, дважды обыгравшие российских сверстников – 1:0 и 5:1. Достойную конкуренцию составили и другие наши сборные. Сегодня, 3 января, команда 2009 года в напряженной борьбе уступила «Зениту» – 1:2.
Сергей Сосновский, старший тренер Академии АБФФ:
Великолепный турнир, большой опыт получают ребята, подчеркиваю, международный опыт. Они состязаются с ведущей российской академией, с ведущим российским клубом, где очень сильные игроки собраны. Благодаря этому они растут, развиваются. Окунаются в эту атмосферу международных матчей. Просто только положительные эмоции у ребят, тренеров. Большая польза всем.
Константин Линев, тренер команды «Зенит-2009» (Россия):
После зимнего периода это первые игры. Для нас это очень хорошие спарринги и не то, что достойная, но хорошая игра. Лучшие ребята собраны, поэтому для нас это очень хороший спарринг-партнер в начале сезона. Я вижу, что есть общение у ребят между собой, и мы имеем возможность пообщаться с тренерами. Поэтому, конечно, эти игры важны. Я надеюсь, мы что-то показали. У соперника тоже есть моменты в игре, которые мы можем взять для себя на вооружение.
Турнир в футбольном манеже продлится два дня. Завтра, 4 января, состоятся ответные матчи, а также будут выявлены победители в трех категориях, исходя из общего количества побед.