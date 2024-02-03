В Минске проходит турнир по баскетболу 3х3 имени Николая Ермашова

Яркую игру могут наблюдать посетители торгового комплекса «Столица». 20 сильнейших команд из Беларуси и России принимают участие в международных соревнованиях по баскетболу 3х3 имени Николая Ермашова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир Palova проводится традиционно уже четвертый год: летом во Дворце спорта и зимой в достаточно необычном месте – торговом центре. К слову, для этого вида баскетбола, в котором всего три игрока и матч длится 10 минут, это уже обычная практика. Николай Ермашов, именем которого назван турнир, стоял у истоков развития баскетбола 3х3 в Беларуси. Сейчас этот вид игры достаточно популярен, и наша сборная команда составляет хорошую конкуренцию на международном уровне.

Наталья Ануфриенко, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

У нас представлено две команды. Одна команда – основа Беларуси. Вторая команда молодежная. Команды, которые приехали, две из них в Лиге Дружбы на первом и втором месте, «Толпар» и «Красная Пахра». Мы ездим к ним, они приглашают, мы участвовали в Лиге Дружбы, заняли там третье место, проиграли вот этим командам. Хороший уровень.

Ульяна Федорова, участница турнира («Красная Пахра», г. Москва):

Мы являемся постоянным гостем вашей страны, постоянно ездим, когда приглашают, с большим удовольствием на Palova второй год приезжаем. До этого еще летом были, очень нравится. Белорусы очень контактные игроки, поэтому всегда играем кость в кость, но вне площадки только уважение, поэтому всегда нравится играть в конкурентоспособный баскетбол.