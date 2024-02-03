Белорус Матвей Волков выиграл золото на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве

Белорусский прыгун с шестом Матвей Волков одержал победу на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Золотым» оказался результат 5 метров 72 сантиметра. Это его личный рекорд. Причем эти цифры сегодня покорились нашему спортсмену с первой попытки. Ближайшего преследователя, россиянина Александра Соловьева, Волков превзошел на 7 сантиметров.