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Белорус Матвей Волков выиграл золото на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве

03 февраля 2024 18:20
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Белорусский прыгун с шестом Матвей Волков одержал победу на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Матвей Волков выиграл золото на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве-1

«Золотым» оказался результат 5 метров 72 сантиметра. Это его личный рекорд. Причем эти цифры сегодня покорились нашему спортсмену с первой попытки. Ближайшего преследователя, россиянина Александра Соловьева, Волков превзошел на 7 сантиметров.

# Спортивные соревнования

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