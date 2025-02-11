«Минск» вернул себе лидерство в ЧБ по мини-футболу

«Минск» вернул себе лидерство в чемпионате Беларуси по мини-футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В гостях столичный клуб уверенно справился с «Борисовом-900» – 7:3. В центральном поединке 13 тура «Столица» уступила «Витэну». После не самого удачного начала оршанцы контролировали ход встречи и вели – 6:2. В концовке «Столица» была близка к спасению, но в итоге уступила – 5:6. В этом сезоне «Витэн» был сильнее минчан в двух из трех матчей. В турнирной таблице клуб из Орши занимает второе место, один балл уступая «Минску». На третьей позиции – гомельский «ВРЗ».