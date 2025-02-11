Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» досрочно вышел в плей-ин молодежной хоккейной лиги России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Причем «бобрам» даже не пришлось вставать на коньки. В поединке конкурентов капитан не оставил шансов «Русским Витязям» – 8:0. Такой исход оказался на руку белорусам. Теперь они не опустятся ниже третьего места в таблице. К слову, в нокаут-раунде предстоит помериться силами с кем-то из золотого дивизиона. На данный момент претендентов трое. Это московское «Динамо», «Амурские тигры» или «Алмаз».