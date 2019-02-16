«Минск останется в моём сердце». Вратарь Юнас Энрот покидает минское «Динамо»

Новости Беларуси. Шведский хоккеист Юнас Энрот покидает место вратаря ХК «Динамо-Минск». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Мы пошли навстречу просьбе игрока. Юнас мотивировал своё решение желанием продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира», – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение финансово выгодно минскому «Динамо», поскольку Энроту не придётся платить зарплату за два с половиной месяца. Теперь вратарём команды будет белорус Михаил Карнаухов.

В клубе упомянули, что в дальнейшем Юнас может вновь играть за минское «Динамо», переговоры о сотрудничестве с ним в следующем сезоне уже начаты. А пока хоккеист будет выступать за шведский ХК «Эребру».

Сам Энрот поблагодарил всех за поддержку и сказал, что это были прекрасные два года. Хоккеист признал, что результат получился не совсем такой, как хотелось бы, но Минск навсегда останется в его сердце.

Кстати, в начале февраля Юнас сыграл в викторину, целью которой было угадать, находится ли показанное на фото место в Беларуси или за её пределами.