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«Минск останется в моём сердце». Вратарь Юнас Энрот покидает минское «Динамо»

16 февраля 2019 07:21
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Новости Беларуси. Шведский хоккеист Юнас Энрот покидает место вратаря ХК «Динамо-Минск». Об этом сообщается на сайте клуба.  

«Мы пошли навстречу просьбе игрока. Юнас мотивировал своё решение желанием продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира», – говорится в сообщении.  

Отмечается, что данное решение финансово выгодно минскому «Динамо», поскольку Энроту не придётся платить зарплату за два с половиной месяца. Теперь вратарём команды будет белорус Михаил Карнаухов.  

В клубе упомянули, что в дальнейшем Юнас может вновь играть за минское «Динамо», переговоры о сотрудничестве с ним в следующем сезоне уже начаты. А пока хоккеист будет выступать за шведский ХК «Эребру».  

Сам Энрот поблагодарил всех за поддержку и сказал, что это были прекрасные два года. Хоккеист признал, что результат получился не совсем такой, как хотелось бы, но Минск навсегда останется в его сердце.  

Кстати, в начале февраля Юнас сыграл в викторину, целью которой было угадать, находится ли показанное на фото место в Беларуси или за её пределами. 

Минск хоккеист угадал – подробнее здесь.  

# Хоккей Беларуси # Юнас Энрот

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